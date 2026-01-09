Вже за півроку у Миколенка завершується контракт із Евертоном. Сторони поки не домовились про його пролонгацію, тоді як до персони українця є інтерес з боку інших клубів, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Даміано Ер Фаїна.

До теми Довбик може дістатись європейському гранду майже безкоштовно

Де може опинитися Миколенко?

Цієї зими Віталій може опинитися в чемпіонаті Італії. Раніше Milanworld.net повідомляло про інтерес до українця з боку Мілана, а тепер у "россонері" з'явився конкурент.

Інтерес до гравця проявляє туринський Ювентус. "Стара синьйора" задоволена виступами Андреа Камб'ясо, але хоче додати конкуренції на лівому фланзі оборони.

Туринці сподіваються задешево переманити українця, скориставшись тим, що його контракт з Евертоном спливає. Відзначимо, що останнім часом Ювентус не вражає стабільністю.

Востаннє туринці святкували чемпіонство аж у 2020 році, а нині посідають четверте місце в Серії А. Також повідомлялось, що Миколенка хочуть переманити Галатасарай та Фулхем.

Як складається кар'єра Миколенка?