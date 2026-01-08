В составе лондонской команды выступает игрок сборной Украины Егор Ярмолюк. С этого сезона полузащитник стал игроком основы Брентфорда, сообщает 24 Канал.
По теме Регресс Зинченко и новый рекорд Ярмолюка: как изменились ценники на украинцев в АПЛ
Как сыграл Ярмолюк?
В отчетном туре команда Егора принимала новичка АПЛ Сандерленд, за который играет другой украинец Тимур Тутеров. Правда, воспитанник Колоса еще не играл за взрослую команду "черных котов".
Против Брентфорда Тутеров остался на скамейке запасных. Зато Ярмолюк уже традиционно вышел в стартовом составе и на этот раз стал одним из лучших игроков матча.
С самого начала все шло не по плану Сандерленда. Нападающий хозяев Игорь Тьяго оформил дубль в их ворота, а хавбек "черных котов" Ле Фе не реализовал пенальти.
В конце концов Ярмолюку удалось добить новичка АПЛ на 73-й минуте. После подачи углового мяч оказался в ногах Егора и тот с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.
Таким образом, Брентфорд отпраздновал победу со счетом 3:0. Ярмолюк доиграл матч до завершения и получил оценку 7,8 от портала Whoscored.
Обзор матча Брентфорд – Сандерленд: смотреть видео
Как Ярмолюк играет в АПЛ?
- Для Егора это был дебютный матч в чемпионате Англии. В целом же Ярмолюк стал девятым украинцем в истории АПЛ, который забил гол.
- Ярмолюк перебрался в Брентфорд летом 2022 года. Английский клуб заплатил Днепру-1 около 1,5 миллиона евро за хавбека согласно данным Transfermarkt.
- На данный момент Егор отыграл уже 90 матчей за "пчел". Кроме того, в 2025 году игрок впервые сыграл за сборную Украины и имеет в своем активе уже 7 игр в составе "сине-желтых".
- Победа над Сандерлендом продлила беспроигрышную серию Брентфорда в чемпионате до шести матчей. Подопечные Кита Эндрюса поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ.