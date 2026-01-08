В составе лондонской команды выступает игрок сборной Украины Егор Ярмолюк. С этого сезона полузащитник стал игроком основы Брентфорда, сообщает 24 Канал.

Как сыграл Ярмолюк?

В отчетном туре команда Егора принимала новичка АПЛ Сандерленд, за который играет другой украинец Тимур Тутеров. Правда, воспитанник Колоса еще не играл за взрослую команду "черных котов".

Против Брентфорда Тутеров остался на скамейке запасных. Зато Ярмолюк уже традиционно вышел в стартовом составе и на этот раз стал одним из лучших игроков матча.

С самого начала все шло не по плану Сандерленда. Нападающий хозяев Игорь Тьяго оформил дубль в их ворота, а хавбек "черных котов" Ле Фе не реализовал пенальти.

В конце концов Ярмолюку удалось добить новичка АПЛ на 73-й минуте. После подачи углового мяч оказался в ногах Егора и тот с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.

Таким образом, Брентфорд отпраздновал победу со счетом 3:0. Ярмолюк доиграл матч до завершения и получил оценку 7,8 от портала Whoscored.

Обзор матча Брентфорд – Сандерленд: смотреть видео

Как Ярмолюк играет в АПЛ?