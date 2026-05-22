Миколенко в этом сезоне стабильно был игроком основного состава "ирисок", поэтому неопределенность с его будущим откровенно удивляла. Известный инсайдер Фабрицио Романо поставил в этой истории приятную точку.

Где Миколенко будет играть в следующем сезоне?

Прощаться с украинским левым беком в синей части Ливерпуля все же не собираются. По сообщению Романо, уже в пятницу, 22 мая, за один матч до конца сезона, Миколенко должен подписать новый контракт.

Виталий останется в Эвертоне как минимум до июня 2029 года. Соглашение будет предусматривать опцию продления еще на сезон, если стороны согласуют дальнейшее сотрудничество.

Чего Миколенко достиг в этом сезоне с Эвертоном?

Под руководством Дэвида Мойеса Эвертон наконец-то прекратил быть претендентом на вылиз из Английской Премьер-лиги и стал крепким "середняком". Долгое время "ириски" даже могли претендовать на еврокубки, но помешал слабенький финиш: за последние шесть матчей чемпионата команда не одержала ни одной победы.

Миколенко провел в АПЛ 32 матча и отметился одной результативной передачей. Еще три матча украинец сыграл в кубках, из которых Эвертон довольно рано повылетал.

Новый контракт – хорошее поздравление для Виталия с предстоящим пополнением в семье. Всего три дня назад Миколенко вместе с женой в инстаграме поделились новостью о том, что вскоре станут родителями во второй раз.