Рубен Аморима был уволен чуть больше года работы в клубе. Теперь же официальный сайт Манчестер Юнайтед сообщил об уходе одного из лидеров.
Кто покидает Манчестер Юнайтед?
Клуб объявил, что бразильский полузащитник проводит свой последний сезон на "Олд Траффорд". Летом 2026 года завершается контракт Каземиро с манкунианцами.
Стороны решили не продолжать сотрудничество, поэтому в конце сезона 33-летний игрок уйдет в новую команду. Напомним, что Каземиро стал игроком Манчестер Юнайтед в 2022 году.
За его переход английский клуб заплатил около 70 миллионов евро согласно данным Transfermarkt. Игрок отыграл 146 матчей за клуб, забив 21 гол и выиграв Кубок Англии и Кубок лиги.
Ранее бразилец выступал за Сан-Паулу, Порту и Реал. Лучшие времена Каземиро прошли именно в мадридской команде, где он выиграл 18 трофеев, в том числе пять титулов Лиги чемпионов.
Как Манчестер Юнайтед выступает в сезоне 2025 – 2026?
- Манкунианцы разочаровали в прошлом сезоне, заняв аж 15 место в чемпионате Англии. При этом команда Рубена Аморима дошла до финала Лиги Европы, где уступила Тоттенхэму.
- В этом сезоне МЮ также не впечатляет, но ведет борьбу за место в Лиге чемпионов. После 22-х туров манкунианцы занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от топ-четверки на один балл.
- При этом Юнайтед умудрился вылететь из Кубка Англии и Кубка лиги на ранних стадиях. Из-за серии неудач в начале января был уволен Рубен Аморима.
- Новым коучем "красных дьяволов" стал Майкл Каррик, с которым соглашение рассчитано до конца сезона. При руководстве англичанина Юнайтед уже успел обыграть Манчестер Сити в манкунианском дерби (2:0).