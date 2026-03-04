Греческий суд приговорил Магуайра к 15 месяцам условного заключения. Это касается инцидента на острове Миконос в августе 2020 года, сообщает Sky News.
Что известно о деле Магуайра?
Центрального защитника "Манчестер Юнайтед" признали виновным в несерьезном нападении, сопротивлении аресту и попытке дачи взятки. Суд осудил его по всем трем пунктам обвинения.
Магуайра арестовали после драки с участием его семьи возле бара в августе 2020 года.
Сначала он был осужден за нападение и попытку подкупа полицейских, но после апелляции приговор был отменен, а повторное рассмотрение дела несколько раз откладывалось, последний раз в октябре 2025 года из-за отсутствия перевода судебных документов на английский язык.
Вместе с первоначальным приговором футболисту назначили штраф, который теперь отменен. Он также отказался от нескольких предложений урегулировать дело финансово, стремясь юридически доказать свою невиновность.
Он всегда отрицал вину, и его адвокаты планируют подать апелляцию в Верховный суд Греции, сообщает Sky Sports News.
Как проходит сезон 2025/2026 для Манчестер Юнайтед?
- В сезоне 2025/2026 Манчестер Юнайтед переживает один из самых нестабильных периодов в своей истории.
- Команда, которая впервые с 2014/15 годов не играет в еврокубках, пытается возобновить борьбу за высокие места в Премьер-лиге после провального прошлого сезона, где финишировала 15-й – худшее с середины 1970-х.
В начале сезона клуб уволил главного тренера Рубена Аморима, а Майкл Каррик стал временным рулевым и вывел команду на серию без поражений, закрепившись в верхней части таблицы.
Однако Юнайтед выбыл из Кубка английской лиги после сенсационного поражения от низшелигового Гримсби Таун в серии пенальти.