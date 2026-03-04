Греческий суд приговорил Магуайра к 15 месяцам условного заключения. Это касается инцидента на острове Миконос в августе 2020 года, сообщает Sky News.

Что известно о деле Магуайра?

Центрального защитника "Манчестер Юнайтед" признали виновным в несерьезном нападении, сопротивлении аресту и попытке дачи взятки. Суд осудил его по всем трем пунктам обвинения.

Магуайра арестовали после драки с участием его семьи возле бара в августе 2020 года.

Сначала он был осужден за нападение и попытку подкупа полицейских, но после апелляции приговор был отменен, а повторное рассмотрение дела несколько раз откладывалось, последний раз в октябре 2025 года из-за отсутствия перевода судебных документов на английский язык.

Вместе с первоначальным приговором футболисту назначили штраф, который теперь отменен. Он также отказался от нескольких предложений урегулировать дело финансово, стремясь юридически доказать свою невиновность.

Он всегда отрицал вину, и его адвокаты планируют подать апелляцию в Верховный суд Греции, сообщает Sky Sports News.

