Рубена Аморіма було звільнено трохи більше ніж року роботи в клубі. Тепер же офіційний сайт Манчестер Юнайтед повідомив про відхід одного з лідерів.

Хто залишає Манчестер Юнайтед?

Клуб оголосив, що бразильський півзахисник проводить свій останній сезон на "Олд Траффорд". Влітку 2026 року завершується контракт Каземіро з манкуніанцями.

Сторони вирішили не продовжувати співпрацю, тож наприкінці сезону 33-річний гравець піде в нову команду. Нагадаємо, що Каземіро став гравцем Манчестер Юнайтед у 2022 році.

За його перехід англійський клуб заплатив близько 70 мільйонів євро згідно з даними Transfermarkt. Гравець відіграв 146 матчів за клуб, забивши 21 гол і вигравши Кубок Англії та Кубок ліги.

Раніше бразилець виступав за Сан-Паулу, Порту та Реал. Найкращі часи Каземіро пройшли саме у мадридській команді, де він виграв 18 трофеїв, зокрема п'ять титулів Ліги чемпіонів.

