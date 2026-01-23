Рубена Аморіма було звільнено трохи більше ніж року роботи в клубі. Тепер же офіційний сайт Манчестер Юнайтед повідомив про відхід одного з лідерів.
До теми Зірку Ман Юнайтед зламали в соцмережах: почав ображати клуб і власників
Хто залишає Манчестер Юнайтед?
Клуб оголосив, що бразильський півзахисник проводить свій останній сезон на "Олд Траффорд". Влітку 2026 року завершується контракт Каземіро з манкуніанцями.
Сторони вирішили не продовжувати співпрацю, тож наприкінці сезону 33-річний гравець піде в нову команду. Нагадаємо, що Каземіро став гравцем Манчестер Юнайтед у 2022 році.
За його перехід англійський клуб заплатив близько 70 мільйонів євро згідно з даними Transfermarkt. Гравець відіграв 146 матчів за клуб, забивши 21 гол і вигравши Кубок Англії та Кубок ліги.
Раніше бразилець виступав за Сан-Паулу, Порту та Реал. Найкращі часи Каземіро пройшли саме у мадридській команді, де він виграв 18 трофеїв, зокрема п'ять титулів Ліги чемпіонів.
Як Манчестер Юнайтед виступає у сезоні 2025 – 2026?
Манкуніанці розчарували минулого сезону, посівши аж 15 місце в чемпіонаті Англії. При цьому команда Рубена Аморіма дійшла до фіналу Ліги Європи, де поступилась Тоттенхему.
Цього сезону МЮ також не вражає, але веде боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Після 22-х турів манкуніанці посідають п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від топ-четвірки на один бал.
При цьому Юнайтед примудрився вилетіти з Кубка Англії та Кубка ліги на ранніх стадіях. Через серію невдач на початку січня було звільнено Рубена Аморіма.
Новим коучем "червоних дияволів" став Майкл Каррік, з яким угода розрахована до кінця сезону. За керівництва англійця Юнайтед вже встиг обіграти Манчестер Сіті у манкуніанському дербі (2:0).