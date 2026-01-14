Цього сезону результати трохи покращились, але це не вберегло Рубена Аморіма від відставки. Тим часом, клуб знайшов заміну для португальського коуча, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Манчестер Юнайтед.
Хто очолив Манчестер Юнайтед?
Аморім був звільнений 3 січня після серії з трьох нічиїх поспіль. А після гри з Лідсом Рубен провів гучне інтерв'ю із прихованою критикою керівництва клубу, що стало останньою краплею.
На матч Кубка Англії проти Брайтона "дияволів" вивів Даррен Флетчер, який працював у штабі Аморіма. Проте клуб вирішив зробити ставку на іншого відомого ексгравця МЮ.
Новим наставником манкуніанців став Майкл Каррік. Контракт із англійцем чинний лише до кінця сезону 2025 – 2026. Відзначимо, що ексхавбек 12 років виступав за Юнайтед.
Що відомо про Майкла Карріка?
Разом із командою Майкл виграв 18 трофеїв, в тому числі п'ять чемпіонств АПЛ. Також Каррік допомагав клубу вигравати Лігу чемпіонів та Лігу Європи. Після завершення ігрової кар'єри він вже встиг потренувати МЮ.
Каррік входив у тренерський штаб Жозе Моурінью та Уле-Гуннара Сульшера. Після звільнення норвежця Майкл покерував командою в ролі виконувача обов'язків.
Тоді, у 2021 році, Манчестер набрав сім очок в матчах проти Арсенала, Вільярреалу та Челсі. Після цього англієць провів три роки на чолі Міддлсбро, на чолі якого Каррік виграв 63 зі 136-ти матчів. згідно з даними Transfermarkt.
Що коїться із Манчестер Юнайтед?
- Манкуніанці є одним з найтитулованіших клубів в історії Англії. Юнайтед ділить перше місце за кількістю чемпіонських трофеїв, вигравши по 20 титулів з Ліверпулем.
- Проте останнє чемпіонство команди було ще у 2013 році, коли нею керував легендарний сер Алекс Фергюсон. Після цього манкуніанці надовго випали з чемпіонської боротьби.
- Аморіма призначили тренером у листопаді 2024 року. Проте єдиним його досягненням в команді став вихід у фінал Ліги Європи торік. Тоді Манчестер поступився у вирішальному матчі Тоттенхему (0:1).
- У поточному сезоні "червоні дияволи" йдуть на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ після 21-го туру, відстаючи лише на три очки від зони Ліги чемпіонів. Також команда вилетіла з Кубка ліги та Кубка Англії на ранніх стадіях.