18-летний украинский футболист впервые сыграл за новый клуб в МЛС
- Геннадий Синчук, 18-летний украинский футболист, дебютировал за клуб Монреаль в матче против Шарлотт в МЛС.
- Футболист присоединился к Монреалю в январе 2025 года с контрактом до 2028 года и возможностью продления.
Геннадий Синчук зимой 2025 года покинул харьковский Металлист. Украинский футболист перебрался в Канаду, где присоединился к местному Монреалю.
В воскресенье, 13 апреля, состоялся матч Монреаль – Шарлотт. Геннадий Синчук впервые появился на поле в составе нового клуба в официальной игре в пределах МЛС, сообщает 24 канал.
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Как сыграл Синчук
18-летний полузащитник вышел на поле в матче против Шарлотт в начале второго тайма. Синчук сыграл 45 минут и не смог отличиться результативными действиями, а Монреаль потерпел поражение со счетом 0:1.
Однако игру Геннадия Синчука хорошо оценили в матче против Шарлотта. Украинец получил 7 баллов от WhoScored.
Видеообзор матча Монреаль – Шарлотт:
Напомним, что Геннадий Синчук перешел в Монреаль 28 января 2025 года. Соглашение украинского полузащитника с канадским клубом рассчитано до 2028 года с возможностью продления на сезон.
За Металлист в текущем сезоне Геннадий Синчук сыграл в семи матчах в официальных турнирах. На счету украинского полузащитника один забитый мяч.