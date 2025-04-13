В воскресенье, 13 апреля, состоялся матч Монреаль – Шарлотт. Геннадий Синчук впервые появился на поле в составе нового клуба в официальной игре в пределах МЛС, сообщает 24 канал.
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Как сыграл Синчук
18-летний полузащитник вышел на поле в матче против Шарлотт в начале второго тайма. Синчук сыграл 45 минут и не смог отличиться результативными действиями, а Монреаль потерпел поражение со счетом 0:1.
Однако игру Геннадия Синчука хорошо оценили в матче против Шарлотта. Украинец получил 7 баллов от WhoScored.
Видеообзор матча Монреаль – Шарлотт:
Напомним, что Геннадий Синчук перешел в Монреаль 28 января 2025 года. Соглашение украинского полузащитника с канадским клубом рассчитано до 2028 года с возможностью продления на сезон.
За Металлист в текущем сезоне Геннадий Синчук сыграл в семи матчах в официальных турнирах. На счету украинского полузащитника один забитый мяч.