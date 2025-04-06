Украинский супертяжеловес одолел опытного американца в Германии, который перевесил его на 15 кг

В субботу, 5 апреля, на арене MBS Arena в Потсдаме (Германия) состоялся вечер бокса. Его организовала промоутерская компания Blanko Sports.

На ринг вышли чемпион Европейских игр 2019 года Виктор Выхрист и американец Райделл Букер. Главным событием стал бой за титулы WBC, WBO и IBF Тины Руппрехт и Сумире Яманаки, пишет 24 канал.

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Выхрист победил опытного американца

Уже с первого раунда Выхрист уверенно занял центр ринга, постепенно наращивая давление на соперника. В то же время он оставался собранным и действовал осторожно, избегая неоправданных рисков. Удары по Букеру были в основном легкими, без акцентированной силы.

С шестого раунда ситуация на ринге изменилась - Выхрист полностью контролировал ход боя, а Букер превратился в условную "боксерскую грушу". Однако, несмотря на многочисленные удары, американец демонстрировал выносливость - его челюсть выдержала нагрузку.

После восьми раундов единогласным решением судей победу одержал Выхрист.

Справка. Выхрист за свою карьеру имеет 13 побед и 1 поражение.

Отметим, что Виктор Выхрист на церемонии взвешивания показал 104,8 кг, а вот его оппонент оказался почти на 15 кг тяжелее. Показатель Райделла Букера был 119,5 килограмм.