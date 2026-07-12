В результате авиаудара по Сумам погибла 13-летняя легкоатлетка Ульяна Ворона

Юная спортсменка занималась легкой атлетикой в Сумской СДЮСШОР имени Владимира Голубничего. У девушки были все шансы стать будущей звездой украинского спорта.

Российский удар управляемой авиабомбой по Сумам взял жизнь 13-летней легкоатлетки Ульяны Вороны. О трагедии сообщила президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха на своей странице в Facebook.

Что известно о погибшей спортсменке?

Трагический случай произошел 11 июля. По словам главы ФЛАУ и народного депутата Ольги Саладухи, юная спортсменка тренировалась в СДЮСШОР имени Владимира Голубничего. Впереди у Ульяны Вороны была целая жизнь, большие планы и надежды, а также шанс прославить родной город и Украину на спортивной арене.

Россия уничтожает наше спортивное будущее... В буквальном смысле этого слова. В Сумах 11 июля от удара российской КАБ погибла 13-летняя легкоатлетка Ульяна Ворона,

– написала Саладуха.

В ФЛАУ призвали не допустить возвращения России в международный спорт

Глава ФЛАУ выразила соболезнования семье и близким погибшей спортсменки, подчеркнув, что виновные в этом преступлении должны понести справедливое наказание.

Также Саладуха заявила, что украинский спорт должен развиваться в память об Ульяне Вороне и сотнях других спортсменов, погибших из-за российской агрессии. Она добавила, что одной из главных задач остается недопущение возвращения российских спортсменов на международные спортивные арены, пока продолжается война.

Что известно о российской атаке на Сумы?

Накануне в Сумах раздались взрывы. Оказалось, что враг нанес удары тремя КАБами по Заречному району города.

Две авиабомбы попали в людную зону, где находились гражданские лица, двигались автомобили и общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов оказались дорога и остановка общественного транспорта. Еще один удар был нанесен по объекту инфраструктуры.

В результате атаки погибли 5 человек, более 30 получили травмы. 13-летняя Ульяна Ворона во время авиаудара находилась на остановке общественного транспорта.