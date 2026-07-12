Російський удар керованою авіабомбою по Сумах забрав життя 13-річної легкоатлетки Уляни Ворони. Про трагедію повідомила президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про загиблу спортсменку?

Трагічний випадок стався 11 липня. За словами очільниці ФЛАУ та народної депутатки Ольги Саладухи, юна спортсменка займалася в СДЮСШОР імені Володимира Голубничого. Попереду в Уляни Ворони було ціле життя, великі плани та надії, а також шанс прославити рідне місто й Україну на спортивній арені.

Росія знищує наше спортивне майбутнє... В буквальному сенсі цього слова. В Сумах 11 липня від удару російської КАБ загинула 13-річна легкоатлетка Уляна Ворона,

– написала Саладуха.

У ФЛАУ закликали не допустити повернення Росії до міжнародного спорту

Очільниця ФЛАУ висловила співчуття родині та близьким загиблої спортсменки, наголосивши, що винні у цьому злочині мають понести справедливе покарання.

Також Саладуха заявила, що український спорт повинен розвиватися в пам'ять про Уляну Ворону та сотні інших спортсменів, які загинули через російську агресію. Вона додала, що одним із головних завдань залишається недопущення повернення російських спортсменів на міжнародні спортивні арени, доки триває війна.

Що відомо про російську атаку на Суми?

Напередодні у Сумах пролунали вибухи. Виявилося, що ворог завдав ударів трьома КАБами по Зарічному району міста.

Дві авіабомби влучили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі одного з ударів опинилися дорога та зупинка громадського транспорту. Ще один удар був спрямований по об'єкту інфраструктури.

Внаслідок атаки загинули 5 людей, більше 30 отримали травми. 13-річна Уляна Ворона під час авіаудару перебувала на зупинці громадського транспорту.