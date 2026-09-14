Тайный спонсор из России: президент IBA Кремлев оплатил роскошную свадьбу Трампа-младшего

Председатель Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, близкий к Кремлю, предположительно потратил сотни тысяч долларов на свадьбу Дональда Трампа-младшего. На торжестве также была замечена большая группа русскоязычных гостей.

Свадьба старшего сына президента США состоялась на Багамах и собрала немало влиятельных гостей. Журналисты ProPublica выяснили подробности финансирования масштабного торжества и связи российского бизнесмена с семьей Трампа.

Кремлев оплатил часть свадьбы Трампа-младшего

По данным источника, Умар Кремлев профинансировал расходы на свадьбу Дональда Трампа-младшего на сотни тысяч долларов. В частности, россиянин оплатил аренду одного из частных островов на Багамах и другие крупные расходы, в числе которых были фейерверки.

Деньги на организацию торжества поступали от структуры в Дубае, связанной с Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет Кремлев.

Представитель Трампа-младшего не стал отрицать факт финансирования. Он пояснил, что Кремлев является личным другом сына президента США. По его словам, они познакомились через общего знакомого из мира охоты, а впоследствии сблизились благодаря общему увлечению активным отдыхом и боксом.

Пресс-служба Кремлева также подтвердила дружеские отношения между мужчинами. Там заявили, что они впервые встретились несколько лет назад, а сам россиянин якобы никогда не обсуждал политические вопросы со своими американскими знакомыми.

На свадьбе заметили большую группу россиян

Кремлев не только помог оплатить торжество, но и лично присутствовал на свадьбе Трампа-младшего. Он стоял вместе с большой группой гостей, чье присутствие удивляло других приглашенных.

Эти люди общались на русском языке, что привлекло внимание присутствующих. В то же время издание не утверждает, что все они были гражданами России.

Кремлев возглавляет IBA с 2020 года. За время его руководства организация получила десятки миллионов долларов от российского государственного энергетического гиганта "Газпром". В 2023 году Международный олимпийский комитет лишил IBA признания, в частности из-за претензий к управлению и финансированию организации.

Именно Кремлева связывают с российскими силовыми и деловыми кругами. Он также получил контроль над рядом больших активов в России, в частности букмекерскими компаниями и автодилером "Рольф".

Напомним, ранее российский боксер Артем Сусленков надел военную форму и вызвал на бой украинского чемпиона Александра Усика.