На 68-м году жизни умер экс-игрок Динамо, который становился чемпионом СССР

Футбольное сообщество Украины всколыхнула печальная весть. Ушел в мир иной бывший игрок Динамо Александр Бережной.

Знаменитый футболист и тренер умер на 68-м году жизни. Причина смерти не разглашается, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу киевского Динамо.

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Что известно о Бережном

Александр Бережной стал игроком киевского Динамо в 1976 году. Тогда ему удалось вытеснить из основы киевлян известного игрока Владимира Трошкина.

На счету экс-футболиста 97 матчей та 11 голов в футболке "бело-синих" за четыре сезона в клубе. В составе Динамо Александр Николаевич становился чемпионом СССР в 1977 году, а через год вместе со столичным коллективом завоевал Кубок СССР.

К слову. В 1976 году Александр Бережной дебютировал в сборной СССР. В составе молодежной национальной команде стал чемпионом Европы в том же году.

Бережной успел поиграть в ряде других украинских клубов. Александр Николаевич выступал за Таврию, СКА, Зирку и черкасское Днепр. После завершения карьеры жил в Киеве.

Впоследствии Александр Бережной стал тренером. В последнее время работал в столичной детско-юношеской академии Зирка.