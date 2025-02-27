Сбежал из СССР и выступал за Францию: умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

В четверг, 27 февраля, скончался знаменитый советский, французский и российский шахматист Борис Спасский. Легендарному гроссмейстеру было 88 лет.

В Москве ушел из жизни десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Его смерть подтвердил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, пишет 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Чемпион мира по шахматам, который заработал два миллиона за матч-реванш

Борис Спасский родился в Ленинграде 30 января 1937 года. В возрасте пяти лет стал играть в шахматы.

Впервые дебютировал на международной арене в 1953 году. А уже через два года выиграл чемпионат мира среди юношей, став самым молодым к тому времени гроссмейстером мира.

В 1966 году Спасский впервые получил право сразиться за шахматную корону. Однако в матче за титул чемпиона мира уступил Тиграну Петросяну с минимальным счетом 11,5:12,5.

Через три года он все же получил шахматную корону, победив в матчах претендентов Ефима Геллера, Бенто Ларсена, Виктора Корчного. В решающем матче Спасский обыграл Тиграна Петросяна со счетом 12, 5:10, 5 и стал десятым чемпионом мира.

В 1972 году проиграл в Рейкьявике чемпионский матч американцу Бобби Фишеру (8,5:12,5). В 1992 году Спасский и Фишер снова встретились в неофициальном матче-реванше. Призовой фонд тогда составил пять миллионов долларов. Спасский второй раз уступил Фишеру, но заработал два миллиона долларов.

В 1976 году он эмигрировал во Францию, где женился на француженке. Однако до 1983 г. на шахматных Олимпиадах все еще представлял СССР. Затем Спасский сделал заявление и отказался выступать под советским флагом. На следующих турнирах он выступал как французский шахматист.

В 2006 году Спасский пережил тяжелый инсульт. Ему сделали несколько операций на сосудах головного мозга. В 2010 году он пережил еще более сложный инсульт. В то время он жил во Франции и России.

В 2012 году Спасский переехал в Москву. Его жена и сын утверждали, что его похитили и вывезли в Россию неизвестные. Борис Спасский-младший даже обратился во Францию в суд по поводу незаконного лишения свободы своего отца. Однако после выписки из больницы шахматист заявил, что уехал в Москву добровольно. Остаток жизни он провел в России.