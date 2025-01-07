Долгое время 76-летний шахматист боролся с раком. Его сердце остановилось в больнице города Дельбрюк, пишет 24 канал со ссылкой на Федерацию шахмат Германии.

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Что известно о немецком шахматисте

В 1971 году Хюбнер получил звание гроссмейстера. Уже в 1981 году он поднялся на третью позицию мирового шахматного рейтинга, уступая лишь Анатолию Карпову и Виктору Корчному.

Также вместе со сборной Германии он сумел получить "серебро" шахматной Олимпиады в 2000 году.

Всего за национальную команду Хюбнер сыграл 249 игр. За свою карьеру немец одержал 104 победы, 126 раз сыграл в ничью и 19 раз проигрывал.