Тривалий час 76-річний шахіст боровся з раком. Його серце зупинилося у лікарні міста Дельбрюк, пише 24 канал з посиланням на Федерацію шахів Німеччини.

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Що відомо про німецького шахіста

У 1971 році Хюбнер отримав звання гросмейстера. Вже у 1981 році він піднявся на третю позицію світового шахового рейтингу, поступаючись лише Анатолію Карпову та Віктору Корчному.

Також разом зі збірною Німеччини він зумів здобути "срібло" шахової Олімпіади у 2000 році.

Загалом за національну команду Хюбнер зіграв 249 ігор. За свою кар'єру німець здобув 104 перемоги, 126 разів зіграв у нічию та 19 разів програвав.