Потерял сознание в зале для бинго: умер бывший чемпион мира по боксу Хорхе Кастро

В аргентинском городе Морон умер бывший чемпион мира по боксу Хорхе Кастро. Ему было 59 лет.

Об этом сообщило издание ESPN. Бывший боксер потерял сознание в зале для бинго.

Что случилось с Хорхе Кастро

По данным полицейского отчета, у бывшего чемпиона мира в среднем весе по версии WBA снизился уровень инсулина из-за диабета. Ему вызвали скорую помощь, медики пытались его спасти, но он умер на месте.

Дочь бывшего боксера Кимей Кастро рассказала, что была рядом с отцом, когда врачи пытались его реанимировать. Между тем прокуратура открыла расследование инцидента, чтобы выяснить причину смерти.

Что известно о Хорхе Кастро

Хорхе Кастро родился 18 августа 1967 года в Калета-Оливии в провинции Санта-Крус. Чемпионом мира он стал 12 августа 1994 года, когда в Буэнос-Айресе победил Реджи Джонсона. Так он завоевал вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA.

Всего Кастро провел 144 боя, в которых одержал 130 побед, из них 90 нокаутом. Также в его пассиве 11 поражений и 3 раза он завершил свои поединки вничью.

Недавно также стало известно о том, что умер Вильфредо Гомес. Это пуэрториканский боксер, который был чемпионом мира в 3 весовых категориях и установил уникальное достижение. Его рекорд из 17 побед нокаутом подряд до сих пор никто не смог повторить.

Ранее "24 Канал" рассказал об инциденте с Корри Сандерсом, которого называли главным соперником в карьере Владимира Кличко. Боксер был убит грабителями во время вечеринки 14 лет назад.