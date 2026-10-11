О смерти бывшего чемпиона мира сообщил авторитетный боксерский журнал Ring Magazine в своем посте в социальной сети X. Легендарный нокаутер скончался накануне вечером.

Что известно о смерти Вильфредо Гомеса

В течение двух недель Вильфредо Гомес находился в больнице из-за проблем со здоровьем. В минувшую среду его сын обратился к поклонникам и друзьям семьи с просьбой молиться за отца. По имеющейся информации, легендарный боксер долгое время страдал от проблем с легкими.

Смерть пуэрториканца стала потерей для мирового бокса. Его имя навсегда останется в истории благодаря чемпионским титулам, выдающейся нокаутирующей силе и рекордам, которые сделали его одним из самых известных представителей своей страны на профессиональном ринге.

Чемпион в трех весовых категориях и рекордсмен

В 1974 году Гомес стал чемпионом мира среди любителей в весовой категории до 54 килограммов. После перехода в профессиональный бокс он добился еще больших успехов, завоевав титулы чемпиона мира во второй самой легкой, полулегкой и второй полулегкой весовых категориях.

За профессиональную карьеру пуэрториканец провел 48 поединков. Он одержал 44 победы, 42 из которых завершил нокаутом, трижды проиграл и еще один бой завершил вничью – это был его дебют на профессиональном ринге.

Одним из самых выдающихся достижений Гомеса стали 17 побед подряд нокаутом во время защиты чемпионского титула во второй самой легкой весовой категории. Это достижение считается рекордным среди всех весовых дивизионов профессионального бокса.

В 1995 году Гомес был включен в Международный зал славы бокса.

Напомним, бывший соперник Александра Усика – Джо Джойс недавно рассказал, что у него диагностировали нейроразличие.