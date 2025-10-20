Неожиданно ушел из жизни известный американский гроссмейстер Даниэль Народицкий. В августе этого года он выиграл национальный чемпионат США по блицу.

В понедельник, 20 октября, умер американский шахматный гроссмейстер, комментатор и стример Даниэль Народицкий. Ему было всего 29 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ФИДЕ.

Как ФИДЕ отреагировала на смерть Народицкого?

О смерти Даниэля Народицкого сообщила Международная федерация шахмат (ФИДЕ). Организация выразила соболезнования родным и близким.

Отошел в вечность гроссмейстер Даниил Народицкий. Он был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом. ФИДЕ выражает глубокие соболезнования родным и близким Даниэля,

– говорится в сообщении ФИДЕ.

Умер Даниэль Народицкий / фото ФИДЕ

С 2020 по 2025 год Народицкий был гроссмейстером-резидентом Шарлоттского шахматного центра. На фейсбук-странице центра с сожалением сообщили трагическую новость.

"С большой скорбью разделяем неожиданную смерть Даниила Народицкого. Даниэль был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом, а также заветным участником шахматного сообщества. Он также был любящим сыном, братом и верным другом для многих. Мы просим приватности для семьи Даниэля в это чрезвычайно трудное время. Давайте вспомним Даниэля за его страсть к шахматам, а также за радость и вдохновение, которые он приносил нам всем каждый день", – говорится в сообщении центра.

Пока остаются неизвестными причины внезапной смерти Даниэля Народицкого.

Что известно о Народицком?