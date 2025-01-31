В четверг, 30 января, в Северном Салеме умер Дик Баттон. Причины смерти не разглашаются, однако известно, что спортсмен имел определенные проблемы со здоровьем, пишет 24 канал со ссылкой на Ассоциацию фигурного катания США.

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Что известно о Баттоне

Американский фигурист становился олимпийским чемпионом в 1948 году и 1952 году в одиночке. С 1948 до 1952 получил 5 золотых медалей подряд на чемпионатах мира. В частности 7 раз становился чемпионом США.

Также Баттон становился победителем чемпионата Европы в 1948 году. Интересно, что после его победы представителей США больше не звали на турнир.

Дик Баттон был первым фигуристом, который приземлился после двойного акселя на официальных соревнованиях, а также был первым, кто на официальном турнире выполнил элемент тройной прыжок.

После завершения спортивной карьеры некоторое время комментировал турниры по фигурному катанию.