Самый возрастной чемпион мира: что известно о Джордже Формане, рекорд которого хочет побить Кличко

Утром 22 марта поклонников бокса всколыхнула печальная новость. Умер легендарный боксер Джордж Форман.

Джордж Эдвард Форман родился 10 января 1949 года в американском городе Маршалл. Известно, что Форман имел трудное детство, часто попадал в проблемы и оставил школу, пишет 24 канал.

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Любительская карьера

Боксом начал заниматься довольно поздно – только в 16 лет. Однако он быстро стал одним из самых перспективных молодых боксеров. Его главное достижение в любителях – золотая медаль на Олимпийских играх 1968 года в Мехико в тяжелом весе. Всего в любительском боксе провел 27 боев, одержав 22 победы, из которых 19 нокаутами, и потерпев 5 поражений.

Профессиональная карьера

Форман дебютировал в профессиональном боксе в 1969 году и быстро набрал популярность благодаря своей необычайной нокаутирующей силе. В 1973 году он сенсационно нокаутировал Джо Фрейзера, став чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBC.

В 1974 году в легендарном бою "Грохот в джунглях" Форман потерпел первое поражение в карьере от Мохаммеда Али. После этого продолжил развивать карьеру, но в 1977 году объявил о завершении.

В 1987 году неожиданно вернулся в бокс, проведя серию успешных боев. в 1994 году, в 45-летнем возрасте, он шокировал мир, нокаутировав Майкла Мурера и став самым возрастным чемпионом в тяжелом весе в истории бокса.

Старейший чемпион и попытка побить его рекорд

Форман удерживает рекорд как самый возрастной чемпион мира в тяжелом весе – он завоевал титул в возрасте 45 лет и 299 дней. Украинский боксер Владимир Кличко имеет потенциал превзойти этот рекорд, если вернется в бокс и выиграет титул в старшем возрасте.

Джордж Форман умер в возрасте 76 лет 21 марта. Его брат, Рой Форман, сказал, что причина смерти неизвестна.

Отметим, что Джордж Форман не только легенда бокса, но и успешный бизнесмен, известный своей линейкой грилей George Foreman Grill.