Его рекорд до сих пор никто не побил, – Виталий Кличко отреагировал на смерть Формана
- Легендарный боксер Джордж Форман, который стал самым возрастным чемпионом мира в хевивейте в 45 лет, умер на 77-м году жизни.
- Виталий Кличко выразил соболезнования на смерть Формана, с которым имел хорошие отношения, вспомнив его великие победы.
Мировое боксерское сообщество всколыхнуло печальное известие. На 77-м году жизни отошел в вечность легендарный чемпион Джордж Форман.
Бывший чемпион хевивейта и мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на смерть легендарного боксера Джорджа Формана. Они были хорошо знакомы и часто общались, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Кличко-старшего.
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Легенды не умирают
Украинский боксер вспомнил важнейшие победы "Большого Джорджа" и выразил свои соболезнования.
"Не стало легендарного Джорджа Формана. Человека большой воли и целеустремленности.
В 1968-м он стал олимпийским чемпионом. В 1973-м завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе и через год потерял его.
Через несколько лет ушел из спорта и триумфально вернулся через 10 лет, снова стал чемпионом мира. Старейшим. В 45 лет. Этот рекорд до сих пор не побил никто из боксеров-супертяжей.
Мы были хорошо знакомы с Джорджем. Он посещал мои и Владимира поединки в разных странах. Был комментатором некоторых из них.
Светлая память великому человеку. Легенды не умирают", – написал Виталий Кличко.
Справка. Джордж Форман остается самым возрастным чемпионом мира в хэвивейте. В 1994 году в возрасте 45 лет американец завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF.
Напомним, что брат Виталия Кличко Владимир мечтает побить "вечный" рекорд Джорджа Формана. Однако известный промоутер Боб Арум скептически оценил шансы Кличко-младшего вернуться в ринг и завоевать чемпионский пояс.