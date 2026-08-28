Одним из любимых увлечений монарха был парусный спорт. Он трижды участвовал в олимпийских регатах, пишет 24 Канал.

Король-олимпиец

Страсть к парусному спорту передалась Харальду от его отца Улафа. Вот в 1928 году он даже стал олимпийским чемпионом на Играх в Амстердаме.

Кронпринц оказался не столь сильным спортсменом, но в полной мере реализовал известный олимпийский принцип "главное не победа, а участие". Он трижды выступал за сборную Норвегии – в 1964, 1968 и 1972 годах. Во время своей первой Олимпиады будущий правитель даже был знаменосцем. А вот на воде ему не удалось показать результат выше 8-го места, поэтому Харальд остался без медалей.

Несмотря на это, король имел в своей коллекции золотые награды с чемпионатов мира и Европы, а последнюю победу одержал в составе команды, когда ему было 68 лет. Официально карьеру в парусном спорте Харальд завершил за четыре года до смерти, в 2022 году.

Король и футбол

Монарх, любящий спорт, не мог остаться в стороне от такого праздника, каким стал для сборной Норвегии первый за почти тридцать лет выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу.

Именно Его Величество записал видеообращение к болельщикам, которое предшествовало официальному объявлению состава команды на "Мундиале".

А после того, как Эрлинг Холланд и компания продемонстрировали эффектную игру на чемпионате и вышли в четвертьфинал, король устроил команде пышный прием во дворце.