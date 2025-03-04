Ушел из жизни легенда Металлиста и экс-игрок Динамо Сергей Малько

Украинский футбол понес тяжелую утрату. На 72-м году жизни перестало биться сердце бывшего футболиста харьковского Металлиста Сергея Малько.

4 марта стало известно о смерти легендарного футболиста Металлиста Сергея Малько. Воспитанник харьковского футбола во время игровой карьеры выступал за Днепр и Динамо, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт харьковчан.

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Биография Сергея Малько

Сергей Николаевич родился 8 ноября 1953 года в поселке Песочин, Харьковской области. Свою футбольную карьеру он начал в харьковском Маяке.

Талантливый нападающий, который с успехом мог сыграть в полузащите, привлек внимание тренеров Металлиста. 8 марта 1974 года Сергей Малько дебютировал за главную команду Харьковщины.

Всего за Металлист он сыграл 221 матч, в которых забил 40 голов. Во время футбольной карьеры Малько защищал цвета Днепра (56 матчей, 13 голов) и киевского Динамо (10 матчей). Однако в столичном гранде не смог стать игроком основы и вернулся в родной Металлист.

В возрасте 28 лет Сергей Николаевич получил тяжелую травму. В матче против Динамо Тбилиси он получил двойной перелом правой ноги.

Через три года Малько попытался вернуться в большой футбол. Однако сыграл лишь 8 матчей за харьковский Маяк и вынужден был окончательно повесить бутсы на гвоздь.

Сергей Николаевич был настоящим любимцем харьковских болельщиков. Его по праву считают одним из лучших нападающих в истории клуба.