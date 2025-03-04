4 березня стало відомо про смерть легендарного футболіста Металіста Сергія Малька. Вихованець харківського футболу під час ігрової кар'єри виступав за Дніпро та Динамо, пише 24 Канал з посиланням на сайт харків'ян.

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Біографія Сергія Малька

Сергій Миколайович народився 8 листопада 1953 року в селищі Пісочин, Харківської області. Свою футбольну кар'єру він розпочав у харківському Маяку.

Талановитий нападник, який з успіхом міг зіграти у півзахисті, привернув увагу тренерів Металіста. 8 березня 1974 року Сергій Малько дебютував за головну команду Харківщини.

Загалом за Металіст він зіграв 221 матч, у яких забив 40 голів. Під час футбольної кар'єри Малько захищав кольори Дніпра (56 матчів, 13 голів) та київського Динамо (10 матчів). Проте у столичному гранді не зміг стати гравцем основи та повернувся до рідного Металіста.

У віці 28 років Сергій Миколайович зазнав важкої травми. У матчі проти Динамо Тбілісі він отримав подвійний перелом правої ноги.

Через три роки Малько спробував повернутися у великий футбол. Однак зіграв лише 8 матчів за харківський Маяк та змушений був остаточно повісити бутси на цвях.

Сергій Миколайович був справжнім улюбленцем харківських уболівальників. Його по праву вважають одним з найкращих нападників в історії клубу.