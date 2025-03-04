Російські терористи продовжують знущатися з українців, обстрілюючи мирні міста та інфраструктуру. Черговий удар окупантів прийшовся по Одесі.

До теми Гравці Чорноморця перед матчем УПЛ прибирали наслідки російського обстрілу тренувальної бази

Ледь не вбили чемпіона СРСР

На вихідних росіяни пошкодили тренувальну базу Чорноморця, де знаходились футболісти команди перед грою з Лівий Берегом. А у понеділок, 3 березня, терористи завдали нового удару по українському місту.

На Одесу було випущено близько десяти дронів. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Бомбардир", від одного з прильотів постраждав будинок легендарного футболіста Валерій Поркуян.

Від вибухової хвилі у його квартирі вибило всі вікна. 80-річний ексфутболіст знаходився у цей час вдома, тому пережив сильний стрес. Втім фізичних травм Валерій не отримав, тому його життю нічого не загрожує.

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Нагадаємо, що Поркуян провів яскраву кар'єру у 60-70-ті роки. Валерій був вихованцем кропивницької Зірки, після чого вдало пограв за Динамо, Чорноморець та Дніпро.

У складі киян форвард тричі вигравав чемпіонство СРСР. На чемпіонаті світу-1966 він був лідером радянської збірної, забивши чотири м'ячі та вигравши "бронзову бутсу". Сама збірна тоді посіла четверте місце на турнірі.