Під час атаки російського дрона на базі перебували гравці та тренери команди. На щастя, ніхто з них не постраждав, пише 24 Канал.

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Як виглядає база Чорноморця після обстрілу

Проте сама база Чорноморця зазнала суттєвих руйнувань. В адмінбудівлі та басейні були вибиті вікна, постраждали автівки гравців та персоналу, які були припарковані поблизу епіцентру вибуху.

Вранці футболісти Чорноморця взяли участь у ліквідації наслідків ворожої атаки. Вони разом з працівниками бази прибирали розбите скло та заклеювали скотчем вікна. Відповідний сюжет підготувало УПЛ ТБ.

Відео, як гравці Чорноморця прибирають наслідки обстрілу

Нагадаємо, що на початку лютого російські терористи обстріляли Одесу ракетами. Тоді серйозно постраждав один з найкращих готелів міста "Брістоль", в якому на момент атаки перебував легіонер "моряків" Чижиоке Аніагбосо.

У суботу, 1 березня, Чорноморець зіграє матч 19-го туру УПЛ. Підопічні Олександра Бабича в Одесі прийматимуть київський Лівий Берег. Гра розпочнеться о 15:30.