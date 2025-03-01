Во время атаки российского дрона на базе находились игроки и тренеры команды. К счастью, никто из них не пострадал, пишет 24 Канал.

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Как выглядит база Черноморца после обстрела

Однако сама база Черноморца претерпела существенные разрушения. В админздании и бассейне были выбиты окна, пострадали машины игроков и персонала, которые были припаркованы вблизи эпицентра взрыва.

Утром футболисты Черноморца приняли участие в ликвидации последствий вражеской атаки. Они вместе с работниками базы убирали разбитое стекло и заклеивали скотчем окна. Соответствующий сюжет подготовило УПЛ ТВ.

Видео, как игроки Черноморца убирают последствия обстрела

Напомним, что в начале февраля российские террористы обстреляли Одессу ракетами. Тогда серьезно пострадал один из лучших отелей города "Бристоль", в котором на момент атаки находился легионер "моряков" Чижиоке Аниагбосо.

В субботу, 1 марта, Черноморец сыграет матч 19-го тура УПЛ. Подопечные Александра Бабича в Одессе будут принимать киевский Левый Берег. Игра начнется в 15:30.