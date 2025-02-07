Российские террористы продолжают обстреливать украинские города и разрушать инфраструктуру. Одним из наиболее пострадавших городов Украины является Одесса.

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Чудом выжил

Недавно оккупанты совершили очередную атаку на приморский город. Российская ракета серьезно повредила один из лучших отелей Одессы "Бристоль", который расположен в центральном районе.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua, во время удара в отеле находился игрок Черноморца Чижиоке Кингсли Аниагбосо. 20-летний вратарь оформлял там документы для воссоединения с командой на сборах.

К счастью, нигериец остался жив и избежал травм. Отметим, что именно в этом отеле жило большинство легионеров Черноморца, ведь он принадлежит местным бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому, которые являются владельцами Черноморца.

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Отметим, что Аниагбосо является воспитанником нигерийского клуба Джайнт Брилларс. В 2023 году вратарь стал игроком Полесья, но за команду сыграл лишь один матч.

В 2024 году игрока арендовал Звягель, а в сентябре того же года в статусе свободного агента он перешел в Черноморец. Впрочем и в одесской команде он пока является игроком запаса и сыграл всего одну игру.