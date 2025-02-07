Російські терористи продовжують обстрілювати українські міста та руйнувати інфраструктуру. Одним із найбільш постраждалих міст України є Одеса.

До теми Росія завдала ракетних ударів по Одесі: моторошні фото наслідків атаки

Дивом вижив

Нещодавно окупанти здійснили чергову атаку на приморське місто. Російська ракета серйозно пошкодила один з найкращих готелів Одеси "Брістоль", який розташований в центральному районі.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua, під час удару в готелі знаходився гравець Чорноморця Чижиоке Кінгслі Аніагбосо. 20-річний воротар оформлював там документи для возз'єднання з командою на зборах.

На щастя, нігерієць залишився живим та уникнув травм. Відзначимо, що саме в цьому готелі мешкало більшість легіонерів Чорноморця, адже він належить місцевим бізнесменам Борису Кауфману та Олександру Грановському, які є власниками Чорноморця.

Читайте також Матч клубу УПЛ на зборах завершився достроково: відео скандального епізоду

Відзначимо, що Аніагбосо є вихованцем нігерійського клубу Джайнт Брілларс. У 2023 році воротар став гравцем Полісся, але за команду зіграв лише один матч.

У 2024 році гравця орендував Звягель, а у вересні того ж року в статусі вільного агента він перейшов у Чорноморець. Втім і в одеській команді він поки є гравцем запасу та зіграв всього одну гру.