Проиграл свой самый тяжелый бой: в возрасте 26-ти лет умер хоккеист сборной Германии

В Германии после тяжелой болезни умер хоккеист клуба Айсберен из Берлина Тобиас Эдер. Талантливому спортсмену было всего 26 лет.

29 января 2025 года от рака умер хоккеист клуба Айсберен Берлин Тобиас Эдер. О смерти 26-летнего спортсмена сообщила Федерация хоккея Германии, пишет 24 Канал.

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Хоккеист сборной Германии умер от рака

Тобиас Эдер почти полтора года боролся со страшной болезнью. Этот поединок завершился не в его пользу.

К сожалению, Тоби не выиграл свой самый сложный бой... Дорогой Тоби, мы будем скучать по тебе. Ты всегда вызываешь улыбку на каждом лице. Именно таким мы всегда будем тебя помнить!,

– говорится в заявлении пресс-службы клуба Айсберен.

Тобиас Эдер умер в возрасте 26 лет / фото ХК Айсберен

Что известно о Тобиасе Эдере

Отметим, что во время игровой карьеры Тобиас Эдер на клубном уровне играл за Ред Булл Мюнхен, Дюссельдорф ЭГ и Айсберен Берлин. Он выступал за юношеские и молодежные сборные Германии. В 2021 году Эдер дебютировал за национальную команду и играл на ЧМ-2024, где Бундестим занял шестое место.

В августе 2024 года во время медицинского обследования у Эдера обнаружили злокачественную опухоль. Он немедленно начал лечение болезни. К сожалению, начиная с декабря его состояние здоровья только ухудшалось. В конце января 2025 года игра Айсберена была перенесена по просьбе его партнеров по команде. Они не могли играть из-за тяжелого состояния Эдера.