29 января 2025 года от рака умер хоккеист клуба Айсберен Берлин Тобиас Эдер. О смерти 26-летнего спортсмена сообщила Федерация хоккея Германии, пишет 24 Канал.

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Хоккеист сборной Германии умер от рака

Тобиас Эдер почти полтора года боролся со страшной болезнью. Этот поединок завершился не в его пользу.

К сожалению, Тоби не выиграл свой самый сложный бой... Дорогой Тоби, мы будем скучать по тебе. Ты всегда вызываешь улыбку на каждом лице. Именно таким мы всегда будем тебя помнить!,

– говорится в заявлении пресс-службы клуба Айсберен.

Тобиас Эдер умер в возрасте 26 лет / фото ХК Айсберен

Что известно о Тобиасе Эдере

Отметим, что во время игровой карьеры Тобиас Эдер на клубном уровне играл за Ред Булл Мюнхен, Дюссельдорф ЭГ и Айсберен Берлин. Он выступал за юношеские и молодежные сборные Германии. В 2021 году Эдер дебютировал за национальную команду и играл на ЧМ-2024, где Бундестим занял шестое место.

В августе 2024 года во время медицинского обследования у Эдера обнаружили злокачественную опухоль. Он немедленно начал лечение болезни. К сожалению, начиная с декабря его состояние здоровья только ухудшалось. В конце января 2025 года игра Айсберена была перенесена по просьбе его партнеров по команде. Они не могли играть из-за тяжелого состояния Эдера.