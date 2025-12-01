Умер легенда киевского Динамо Владимир Мунтян

Печальная новость всколыхнула украинский футбол в первый день зимы 2025 года. 1 декабря перестало биться сердце легендарного бывшего футболиста Владимира Мунтяна.

Сердце Владимира Мунтяна остановилось после продолжительной болезни. Бывшему футболисту было 79 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на киевское Динамо.

К теме Смертельное ДТП, бунт в Динамо: что известно о легенде Мунтяна

Мунтян был в тяжелом состоянии?

При этом киевский клуб не раскрыл никаких деталей по болезни Мунтяна.

Семья ФК Динамо (Киев) выражает глубокие соболезнования всем родным и близким,

– говорится в сообщении киевлян.

Недавно главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров в эфире УПЛ ТВ рассказал, что получил звонок от Мунтяна. Бывший игрок Динамо поздравил его и национальную команду с победой над Исландией (2:0) в отборе на ЧМ-2026. Ребров признался, что экс-позащитник находится в тяжелом состоянии.

"Для меня было очень приятно, что утром после игры позвонил мне Мунтян и поздравил нас, хотя я знаю, что состояние у него очень тяжелое. Для меня это действительно был очень эмоциональный звонок, и я очень благодарен ему. Он сейчас находится в тяжелом состоянии, и я поддерживаю, и все мы поддерживаем его", – сказал Ребров.

Что известно о футбольной карьере Владимира Мунтяна?

В футболке киевского Динамо отыграл 371 матч, отличившийся 70 голами и 36 результативными передачами (данные с портала Transfermarkt).

В 1969 Мунтяна признали футболистом года.

Вместе со столичным грандом Мунтян семь раз становился чемпионом СССР, а также получал национальный Кубок (трижды).

В сезоне 1975-1976 Мунтян торжествовал в Суперкубке УЕФА и был обладателем Кубка Кубков.

Чем занимался Мунтян после окончания карьеры футболиста?

После окончания карьеры футболиста Мунтян не ушел из футбола. Легендарный полузащитник приступил к тренерской деятельности. Он поработал в структуре Динамо, воспитывая юных футболистов, в олимпийской сборной Украины, Черкассах, Таврии, Оболони, Кривбассе, Ворскле и киевском СКА.

Также в тренерском наследии Мунтяна был опыт работы в сборной Гвинее (1995 – 1997).

Бывший полузащитник был одним из руководителей Ассоциации ветеранов футбола Украины. Как говорится на официальном сайте Динамо, Мунтян был президентом ОО "Ветераны ФК Динамо Киев".