Помер легенда київського Динамо Володимир Мунтян

Сумна новина сколихнула український футбол у перший день зими 2025 року. 1 грудня перестало битись серце легендарного колишнього футболіста Володимира Мунтяна.

Серце Володимира Мунтяна зупинилось після тривалої хвороби. Колишньому футболісту було 79 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на київське Динамо.

Мунтян був у важкому стані?

При цьому київський клуб не розкрив жодних деталей щодо хвороби Мунтяна.

Родина ФК Динамо (Київ) висловлює глибокі співчуття усім рідним та близьким,

– йдеться у повідомленні киян.

Нещодавно головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров в ефірі УПЛ ТБ розповів, що отримав дзвінок від Мунтяна. Колишній гравець Динамо привітав його та національну команду із перемогою над Ісландією (2:0) у відборі на ЧС-2026. Ребров зізнався, що експівзахисник перебуває у важкому стані.

"Для мене було дуже приємно, що зранку після гри зателефонував мені Мунтян і привітав нас, хоча я знаю, що стан у нього дуже важкий. Для мене це дійсно був дуже емоційний дзвінок, і я дуже вдячний йому. Він зараз перебуває у важкому стані, і я підтримую, і всі ми підтримуємо його", – сказав Ребров.

Що відомо про футбольну кар'єру Володимира Мунтяна?

У футболці київського Динамо відіграв 371 матч, у яких відзначився 70 голами та 36 результативними передачами (дані з порталу Transfermarkt).

У 1969-му Мунтяна признали футболістом року.

Разом зі столичним грандом Мунтян сім разів ставав чемпіоном СРСР, а також здобував національний Кубок (тричі).

У сезоні 1975 – 1976 Мунтян тріумфував у Суперкубку УЄФА та був володарем Кубка Кубків.

Чим займався Мунтян після закінчення кар'єри футболіста?

Після закінчення кар'єри футболіста Мунтян не пішов із футболу. Легендарний півзахисник розпочав тренерську діяльність. Він попрацював у структурі Динамо, виховуючи юних футболістів, в олімпійській збірній України, Черкасах, Таврії, Оболоні, Кривбасі, Ворсклі та київському СКА.

Також у тренерському доробку Мунтяна був досвід роботи у збірній Гвінеї (1995 – 1997).

Колишній півзахисник був одним із керівників Асоціації ветеранів футболу України. Як йдеться на офіційному сайті Динамо, Мунтян був президентом ГО "Ветерани ФК Динамо Київ".

