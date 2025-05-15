На 82-м году жизни скончался выдающийся гроссмейстер Властимил Горт
- На 82-м году жизни скончался Властимил Горт, выдающийся шахматист, пятикратный чемпион Чехословакии.
- В 1985 году эмигрировал в Германию, стал трехкратным чемпионом страны и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Мировое шахматное сообщество постигла печальная весть. На 82-м году жизни скончался выдающийся немецкий и чехословацкий гроссмейстер Властимил Горт.
В свое время Горт был одним из величайших чехословацких шахматистов 20 века. Именитый гроссмейстер родился в 1944 году в Праге, сообщает 24 канал.
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Что известно о Горте
Властимил Горт становился пятикратным победителем Чехословакии. Гроссмейстер 11 раз участвовал на Олимпиаде, представляя свою родную страну.
Горт играл на международной арене в четвертьфинале матчей претендентов на звание чемпиона мира в 1977 году. Чехословацкий шахматист уступил Борису Спасскому.
Властимил Горт эмигрировал в Федеративную республику Германии в 1985 году. Шахматист стал трехкратным чемпионом страны.
Интересно. В 1985 году Властимил Горт в Кельне провел исторический сеанс, одновременно сыграв на 636 досках и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.
Чехословацкий гроссмейстер назвал это событие в Кельне важным вкладом в популяризацию шахмат. Его рекорд до сих пор никто не смог превзойти.