Свого часу Горт був одним з найвидатніших чехословацьких шахістів 20 століття. Іменитий гросмейстер народився у 1944 році у Празі, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про Горта

Властіміл Горт ставав п'ятиразовим переможцем Чехословаччини. Гросмейстер 11 разів брав участь на Олімпіаді, представляючи свою рідну країну.

Горт грав на міжнародній арені у чвертьфіналі матчів претендентів на звання чемпіона світу у 1977 році. Чехословацький шахіст поступився Борису Спаському.

Властіміл Горт емігрував до Федеративної республіки Німеччини у 1985 році. Шахіст став триразовим чемпіоном країни.

Цікаво. У 1985 році Властіміл Горт у Кельні провів історичний сеанс, одночасно зігравши на 636 дошках та увійшов до Книги рекордів Гіннеса.

Чехословацький гросмейстер назвав цю подію у Кельні важливим внеском у популяризацію шахів. Його рекорд досі ніхто не зміг перевершити.