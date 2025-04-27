Умер чемпион мира и двукратный победитель Лиги чемпионов Жаир да Коста

Футбольное сообщество всколыхнуло трагическое известие. Перестало биться сердце легендарного бразильского футболиста Жаира да Косты.

Причина смерти футболиста пока не разглашается. На момент смерти ему было 84 года, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Ромы.

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Что известно об игроке

Бразилец сначала выступал за Португезу, а оттуда уже перешел в итальянский Интера. С миланским клубом он четыре раза завоевывал титул чемпиона Италии, дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также дважды Межконтинентальный Кубок.

В составе Ромы форвард играл в сезоне-1967/1968.

Жаир да Коста также вызывался в сборную Бразилии, с которой выиграл титул чемпиона мира в 1962 году. Правда, он лишь один раз выходил на поле.