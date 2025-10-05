Преждевременно ушла из жизни украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Молодой спортсменке было всего 20 лет.

Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Об ее преждевременной смерти сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу НУФВСУ в фейсбуке.

Что известно об умершей гимнастке?

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина родилась в 2005 году в Чернигове. С четырехлетнего возраста начала заниматься художественной гимнастикой.

Талантливая спортсменка участвовала в областных, всеукраинских и международных турнирах. На соревнованиях гимнастка получила многочисленные награды: медали, кубки и грамоты. В 2021 году Минмолодежьспорта присвоил Хоровинкиной звание "мастер спорта".

Награды Елизаветы Хоровинкиной / фото школы Optima

К сожалению, на 21-м году ее жизнь внезапно оборвалась. Причины смерти Лизы Хоровинкиной не сообщаются.

Мы помним Лизу как светлую, добрую, искреннего человека, которая излучала тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и старательной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела – гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке. Лизонька, ты навсегда останешься в наших сердцах – пример ума, красоты, трудолюбия и искренней любви к жизни,

– говорится в сообщении университета.

