Преждевременно ушла из жизни украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Молодой спортсменке было всего 20 лет.
Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Об ее преждевременной смерти сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу НУФВСУ в фейсбуке.
Что известно об умершей гимнастке?
Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина родилась в 2005 году в Чернигове. С четырехлетнего возраста начала заниматься художественной гимнастикой.
Талантливая спортсменка участвовала в областных, всеукраинских и международных турнирах. На соревнованиях гимнастка получила многочисленные награды: медали, кубки и грамоты. В 2021 году Минмолодежьспорта присвоил Хоровинкиной звание "мастер спорта".
Награды Елизаветы Хоровинкиной / фото школы Optima
К сожалению, на 21-м году ее жизнь внезапно оборвалась. Причины смерти Лизы Хоровинкиной не сообщаются.
Мы помним Лизу как светлую, добрую, искреннего человека, которая излучала тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и старательной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела – гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке. Лизонька, ты навсегда останешься в наших сердцах – пример ума, красоты, трудолюбия и искренней любви к жизни,
– говорится в сообщении университета.
