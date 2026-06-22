Сборную Украины по футболу покинул иностранный тренер

Молодежная сборная Украины U-21 осталась без главного тренера. Испанский специалист Унаи Мельгоса завершил сотрудничество с Украинской ассоциацией футбола после почти трёх лет работы.

По завершении очередного этапа развития молодёжной команды УАФ объявила об уходе тренера. Стороны прекратили сотрудничество — федерация поблагодарила испанца за вклад в развитие украинского футбола на своём сайте.

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Что известно об уходе Мельгосы?

Украинская ассоциация футбола официально сообщила о завершении сотрудничества с Унаи Мельгосой. Испанский специалист возглавлял молодежную сборную Украины U-21 с июля 2023 года и отвечал за подготовку команды к международным турнирам.

В федерации поблагодарили тренера за проделанную работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере. На данный момент УАФ не сообщила, кто станет новым наставником молодежной сборной и будет готовить команду к следующим официальным матчам.

Чем запомнился испанец в Украине?

Под руководством Мельгосы молодежная сборная Украины успешно прошла отбор на Евро-2025 среди команд U-21. Команда демонстрировала конкурентоспособный футбол и продолжила курс на интеграцию молодых игроков в систему национальных сборных.

До работы с украинской молодежной сборной Мельгоса имел опыт работы в структуре испанского футбола и в академиях ведущих клубов. За время пребывания в Украине он помог ряду футболистов сделать важный шаг в карьере и заявить о себе на международном уровне.

Напомним, что Унаи Мельгоса работал с молодежной сборной Украины U-21 с июля 2023 года и вывел команду на молодежный чемпионат Европы 2025 года. Однако отбор на Евро-2027 тренер вместе со своими подопечными провалил. После шести сыгранных матчей "сине-желтые" занимают третье место и находятся вне зоны выхода на континентальный чемпионат.

Вероятным преемником испанца в молодежной сборной называют Дмитрия Михайленко, возглавляющего сборную Украины U-19.