Після завершення чергового етапу розвитку молодіжної команди УАФ оголосила про відхід наставника. Сторони припинили співпрацю – федерація подякувала іспанцю за внесок у розвиток українського футболу на своєму сайті.

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Що відомо про відхід Мельгоси?

Українська асоціація футболу офіційно повідомила про завершення співпраці з Унаї Мельгосою. Іспанський спеціаліст очолював молодіжну збірну України U-21 з липня 2023 року та відповідав за підготовку команди до міжнародних турнірів.

У федерації подякували тренеру за виконану роботу та побажали успіхів у подальшій кар'єрі. Наразі УАФ не повідомила, хто стане новим наставником молодіжної збірної та готуватиме команду до наступних офіційних матчів.

Чим запам'ятався іспанець в Україні?

Під керівництвом Мельгоси молодіжна збірна України успішно пройшла відбір на Євро-2025 серед команд U-21. Команда демонструвала конкурентний футбол та продовжила курс на інтеграцію молодих гравців до системи національних збірних.

До роботи з українською молодіжкою Мельгоса мав досвід у структурі іспанського футболу та в академіях провідних клубів. За час перебування в Україні він допоміг низці футболістів зробити важливий крок у кар'єрі та заявити про себе на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що Унаї Мельгоса працював із молодіжною збірною України U-21 із липня 2023 року та вивів команду на молодіжний чемпіонат Європи 2025 року. Однак відбір на Євро-2027 наставник разом зі своїми підопічними провалили. Після шести зіграних матчів "синьо-жовті" посідають третє місце та перебувають поза зоною виходу на континентальну першість.

Ймовірним наступником іспанця в молодіжці називають Дмитра Михайленка, який очолює збірну України U-19.