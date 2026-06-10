Андреа Мальдера яскраво повернувся до українського футболу. 24 Канал розповідає, як живе новий наставник збірної України.

Дивіться також Випробування для Мальдери: збірна України восени гратиме у рекордно щільному графіку

Одразу сказав, що планує жити в Україні

Після призначення наставник національної команди повідомив, що не збирається відвідувати лише закордонні збори команди, чи ігри українських клубів в єврокубках.

Тоді він зазначив – в нинішніх умовах хоче бути максимально залученим до життя країни та допомагати не лише як футбольний спеціаліст. Разом з дружиною та домашнім улюбленцем – собакою Піо.

Тоді ж Андреа розповів, що обрав для життя Львів.

Львів – дуже гарне місто, воно трохи нагадує Болонью. Життя тут іде нормально, якби не нічна комендантська година та сирени останніх днів через балістичні ракети, які важко відстежити і які можуть бути оснащені ядерною боєголовкою,

– цитує фахівця видання vivereroma.org.

Згодом, перед переможними матчами проти Польщі (2:0) та недограного проти Данії національна команда вперше з початку повномасштабної війни приїхала на збір до України.

Одружився з відомою телеведучою

Тривалий час Мальдера не афішував зміни у приватному житті, однак уважні фанати помітили обручку та кадри, які підтвердили заручини. Його наречена давно захоплюється українським футболом і не приховує симпатії до легенди збірної України Андрія Шевченка.

Відомо, що перед самим приїздом до України пара взяла офіційний шлюб.

Моя дружина Бенедетта Редаллі зі Sport Mediaset одразу підтримала моє рішення. Ми знаємо, що доведеться багато подорожувати – більше їй, ніж мені. Але ми знайдемо спосіб бути разом якомога частіше,

– говорив новий головний тренер збірної України для donnaglamour.it.

Днями керманич "синьо-жовтих" під час футбольної програми розповідав дружині про моторошний епізод з Крістіаном Еріксеном.

У Мальдери є син та донька

16-річного сина італійського фахівця звуть Массиміліано. Про нього відомо, що у п’ять років він поборов лейкемію.

Раніше тренер збірної України розповідав, що під час цього складного періоду велику підтримку йому надали Массиміліано Аллегрі та його родина. Згодом хлопець одужав після пересадки кісткового мозку.

Андреа Мальдера з дітьми на матчі Марселя / Фото: instagram.com/malderaandrea

Відомо, що в Андреа також є старша донька Беатріче, якій 20 років.

Що далі для Мальдери у збірній України?

У вересні наша команда розпочне участь у новому сезоні Ліги націй. Під час жеребкування наша команда потрапила у групу B2 з Грузією, Північною Ірландією та Угорщиною. Матчі відбуватимуться у вересні-листопаді 2026 року.

У 2027-му національна команда візьме участь у відборі на Євро-2028, який відбудеться на полях Великої Британії та Ірландії.