Італійському наставнику доведеться пройти серйозний іспит на витривалість, адже ФІФА змінила порядок проведення матчів збірних восени. 24 Канал розповідає, що чекає на Мальдеру та українську команду.

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Який календар у збірної України восени?

На офіційній арені Мальдера дебютуватиме у Лізі Націй, де Україна опинилась в одній групі з Угорщиною, Північною Ірландією і Грузією.

Раніше матчі восени відбувалися упродовж трьох вікон ФІФА для національних збірних: на початку вересня, наприкінці жовтня та у другій половині листопада.

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Проте відтепер у міжнародному календарі є лише дві зупинки матчів національних чемпіонатів. Вересневе та жовтневе вікна фактично об'єднали в один двотижневий марафон матчів збірних.

Для України він цьогоріч триватиме упродовж 11 днів, коли команда Мальдери зіграє аж 4 поєдинки:

25 вересня, 21:45. Угорщина — Україна

28 вересня, 19:00. Грузія — Україна

2 жовтня, 21:45. Україна — Північна Ірландія

5 жовтня, 21:45. Україна — Угорщина

Ніколи раніше команда не мала таку велику кількість офіційних ігор за настільки короткий проміжок часу: навіть на великих турнірах між матчами зазвичай є більші проміжки, ніж два-три дні.

Чому Ліга Націй важлива для України?

Головна цінність турніру – можливість отримати альтернативний шлях виходу на Євро-2028 в разі невдачі у звичайній кваліфікації. Переможці груп зможуть взяти участь у плей-оф за вихід на чемпіонат Європи, якщо не матимуть прямої путівки або місця у стиках після відбору, який пройде у 2027 році.

Також від рейтингу Ліги Націй залежатиме посів команд у кошики на кваліфікацію, тож ставитися до неї як до товариського змагання точно не варто.

Переможець групи отримає право підвищитися у класі до Ліги А і грати з найсильнішими командами Європи. Друге місце дає можливість зіграти стикові матчі. Третє теж веде у плей-оф, але вже за виживання. А остання позиція це шлях до вильоту у Лігу С.