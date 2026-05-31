36-річний вінгер Динамо забив свій 47-й гол за національну команду і був визнаний "Левом матчу". Після гри Ярмоленко зізнався, що пережив особливі емоції завдяки рішенню нового наставника, передає 24 Канал.

Що сказав Ярмоленко?

Після перемоги над Польщею капітан збірної України розповів в ефірі Мегого, що одразу після матчу подякував Андреа Мальдері за повернення до національної команди.

За словами Ярмоленка, саме завдяки рішенню італійського фахівця він зміг знову відчути атмосферу матчів за збірну.

Класно повернутися в збірну, класно забити після повернення, тому я дуже вдячний головному тренеру, і після гри я йому я йому подякував, бо якби не він, думаю, цих емоцій я б не пережив,

– сказав Ярмоленко.

Раніше сам Мальдера пояснював виклик ветерана його професіоналізмом, лідерськими якостями та впливом на молодих футболістів команди.

Враження від роботи з Мальдерою

Також Ярмоленко поділився враженнями від роботи з новим тренерським штабом. За його словами, підготовка до матчу супроводжувалася великою кількістю теоретичних занять та детальним розбором ігрових ситуацій.

Вінгер зізнався, що отримав справжнє задоволення від футболу та нових вимог тренерів.

Якщо чесно, на футбольному полі я кайфував. Можливо, не все виходило, але коли на полі ти думаєш постійно, де тобі займати позицію, що тобі треба робити – то це класно. Я отримав величезне задоволення,

– наголосив футболіст.

Ярмоленко додав, що команді ще потрібен час для повного засвоєння принципів гри Мальдери, однак уже в окремих епізодах збірна показала футбол, який міг сподобатися вболівальникам.

Завдяки голу у ворота Польщі Ярмоленко став найстаршим автором голу у складі збірної України. Крім цього, вінгер Динамо впритул наблизився до бомбардирського рекорду Андрія Шевченка у національній команді, забивши свій 47 м'яч за збірну.