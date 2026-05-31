36-летний вингер Динамо забил свой 47-й гол за национальную команду и был признан "Львом матча". После игры Ярмоленко признался, что пережил особые эмоции благодаря решению нового наставника, передает 24 Канал.

Смотрите также Первая победа Мальдеры: Украина эффектно одолела Польшу с голами Яремчука и Ярмоленко

Что сказал Ярмоленко?

После победы над Польшей капитан сборной Украины рассказал в эфире Мегого, что сразу после матча поблагодарил Андреа Мальдеру за возвращение в национальную команду.

По словам Ярмоленко, именно благодаря решению итальянского специалиста он смог вновь ощутить атмосферу матчей за сборную.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Классно вернуться в сборную, классно забить после возвращения, поэтому я очень благодарен главному тренеру, и после игры я ему я его поблагодарил, потому что если бы не он, думаю, этих эмоций я бы не пережил,

– сказал Ярмоленко.

Ранее сам Мальдера объяснял вызов ветерана его профессионализмом, лидерскими качествами и влиянием на молодых футболистов команды.

Впечатления от работы с Мальдерой

Также Ярмоленко поделился впечатлениями от работы с новым тренерским штабом. По его словам, подготовка к матчу сопровождалась большим количеством теоретических занятий и детальным разбором игровых ситуаций.

Вингер признался, что получил настоящее удовольствие от футбола и новых требований тренеров.

Если честно, на футбольном поле я кайфовал. Возможно, не все получалось, но когда на поле ты думаешь постоянно, где тебе занимать позицию, что тебе надо делать – то это классно. Я получил огромное удовольствие,

– подчеркнул футболист.

Ярмоленко добавил, что команде еще нужно время для полного усвоения принципов игры Мальдеры, однако уже в отдельных эпизодах сборная показала футбол, который мог понравиться болельщикам.

Благодаря голу в ворота Польши Ярмоленко стал самым возрастным автором гола в составе сборной Украины. Кроме этого, вингер Динамо вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду Андрея Шевченко в национальной команде, забив свой 47 мяч за сборную.