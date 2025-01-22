Перформанс ко Дню Соборности: Чалык с флагом Украины финишировала в гонке Универсиады-2025

Украинка Дарья Чалык в последний соревновательный день биатлонной программы Зимней Универсиады-2025 завоевала золотую медаль. Наша биатлонистка эффектно отпраздновала победу в масстарте.

В женском масс-старте на Зимней Универсиаде-2025 приняли участие три украинки: Дарья Чалык, Александра Меркушина и Лилия Стеблина. По итогам гонки две наши биатлонистки поднялись на пьедестал почета, пишет 24 Канал.

Читайте также Украина выиграла медальный зачет Зимней Универсиады-2025 по биатлону

Финиш Чалык с флагом Украины на Универсиаде-2025

Эффектную победу в мастарте одержала Дарья Чалык. 23-летняя биатлонистка на последних метрах дистанции взяла флаг Украины, сделав символический перформанс ко Дню Соборности.

Чалык с флагом Украины: смотрите видео

Отметим, что на втором месте в масстарте финишировала Александра Меркушина. Она завоевала серебряную медаль.

Напомним, сборная Украины выиграла медальный зачет по биатлону Универсиады-2025. На счету наших спортсменов 9 наград: 4 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы". В общем зачете Украина занимает девятое место.