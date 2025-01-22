У жіночому масстарті на Зимовій Універсіаді-2025 взяли участь три українки: Дарина Чалик, Олександра Меркушина та Лілія Стеблина. За підсумком гонки дві наші біатлоністки піднялися на п'єдестал пошани, пише 24 Канал.

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Фініш Чалик з прапором України на Універсіаді-2025

Ефектну перемогу у мастарті здобула Дарина Чалик. 23-річна біатлоністка на останніх метрах дистанції взяла прапор України, зробивши символічний перформанс до Дня Соборності.

Чалик з прапором України: дивіться відео

Зазначимо, що на другому місці у масстарті фінішувала Олександра Меркушина. Вона здобула срібну медаль.

Нагадаємо, збірна України виграла медальний залік з біатлону Універсіади-2025. На рахунку наших спортсменів 9 нагород: 4 "золота", 2 "срібла" та 3 "бронзи". У загальному заліку Україна посідає дев'яте місце.