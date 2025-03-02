В чемпионате Украины по футболу отыграли уже второй тур в 2025 году. Одна из встреч Ингулец – Кривбасс едва не была сорвана из-за воздушной тревоги в Кривом Роге, но все же была доиграна на следующий день, сообщает 24 Канал.
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Снизилась результативность
В восьми играх тура команды оформили всего 14 голов, то есть в среднем по 1,75 мяча за матч. Это низкий показатель даже для нашего чемпионата, причем лишь в одной игре была нулевая ничья. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:
Оболонь – Полесье 0:0
Ворскла – Динамо 1:1
Карпаты – ЛНЗ 1:0
Черноморец – Левый Берег 0:1
Шахтер – Александрия 3:0
Ингулец – Кривбасс 2:0
Заря – Рух 2:0
Верес – Колос 2:1
Основные моменты 19 тура
Киевское Динамо впервые в 2025 году потеряло очки. В номинально выездном матче против Ворсклы команда Александра Шовковского не удержала победу и расписала ничью 1:1.
Это позволило "бело-синим" оторваться от Александрии, но подпустили к себе Шахтер. "Горняки" дожали "аграриев" и даже довели счет до разгромного (3:0).
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Кривбасс же потерпел вторую неудачу подряд (0:2 от Ингульца), что обострило интригу в битве за еврокубковые места. Полесье догнало криворожан, а Карпаты, Верес и Заря сократили отставание.
Ингулец же благодаря победе подтянулся к Черноморцу, который уступил дома Левому Берегу. Благодаря этому киевляне покинули зону переходных матчей.
В свою очередь вернулась туда Оболонь, хотя ругать команду Шищенко за ничью с Полесьем вряд ли стоит. Продолжает падение Рух, который потерпел третье поражение подряд в УПЛ.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|19
|14
|5
|0
|40-12
|47
|2
|Александрия
|19
|12
|5
|2
|28-16
|41
|3
|Шахтер
|18
|12
|3
|3
|45-15
|39
|4
|Кривбасс
|19
|9
|4
|5
|22-18
|31
|5
|Полесье
|19
|8
|7
|4
|25-16
|31
|6
|Карпаты
|19
|8
|3
|8
|23-23
|27
|7
|Верес
|19
|6
|7
|6
|22-25
|25
|8
|Заря
|18
|8
|1
|9
|21-22
|25
|9
|Рух
|19
|5
|8
|6
|21-17
|23
|10
|ЛНЗ
|19
|6
|4
|9
|19-27
|22
|11
|Левый берег
|19
|5
|4
|10
|10-21
|19
|12
|Колосс
|19
|3
|9
|7
|13-16
|18
|13
|Оболонь
|19
|4
|6
|9
|11-29
|18
|14
|Ворскла
|19
|4
|5
|10
|16-27
|17
|15
|Черноморец
|19
|4
|3
|12
|13-27
|15
|16
|Ингулец
|18
|2
|6
|10
|14-32
|12
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 11
- Георгий Судаков (Шахтер) – 10
- Алексей Гуцуляк (Полесье) – 9
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 8
- Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 8
- Александр Филиппов (Александрия) – 8
- Александр Назаренко (Полесье) – 7
- Амбросий Чачуа (Карпаты) – 6
- Игорь Краснопир (Карпаты) – 6
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Расписание 20 тура чемпионата Украины
- 6 марта (четверг), 13:00. Ворскла – Карпаты
- 6 марта (четверг), 13:00. Полесье – Черноморец
- 6 марта (четверг), 15:30. ЛНЗ – Динамо
- 6 марта (четверг), 18:00. Шахтер – Кривбасс
- 7 марта (пятница), 13:00. Левый Берег – Верес
- 7 марта (пятница), 15:30. Колос – Александрия
- 7 марта (пятница), 18:00. Заря – Оболонь
- 8 марта (суббота), 15:30. Ингулец – Рух