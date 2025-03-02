Осечка Динамо, громкий успех Шахтера и провал Кривбасса: итоги 19 тура и турнирная таблица УПЛ

Очередной тур чемпионата Украины обострил интригу как в борьбе за чемпионство, так и еврокубки. Пока Кривбасс и Рух разочаровывают, их конкуренты пользуются этим и навязывают борьбу.

В чемпионате Украины по футболу отыграли уже второй тур в 2025 году. Одна из встреч Ингулец – Кривбасс едва не была сорвана из-за воздушной тревоги в Кривом Роге, но все же была доиграна на следующий день, сообщает 24 Канал.

По теме Динамо неожиданно потеряло очки, сыграв вничью с середняком УПЛ

Снизилась результативность

В восьми играх тура команды оформили всего 14 голов, то есть в среднем по 1,75 мяча за матч. Это низкий показатель даже для нашего чемпионата, причем лишь в одной игре была нулевая ничья. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:

Оболонь – Полесье 0:0

Ворскла – Динамо 1:1

Карпаты – ЛНЗ 1:0

Черноморец – Левый Берег 0:1

Шахтер – Александрия 3:0

Ингулец – Кривбасс 2:0

Заря – Рух 2:0

Верес – Колос 2:1

Основные моменты 19 тура

Киевское Динамо впервые в 2025 году потеряло очки. В номинально выездном матче против Ворсклы команда Александра Шовковского не удержала победу и расписала ничью 1:1.

Это позволило "бело-синим" оторваться от Александрии, но подпустили к себе Шахтер. "Горняки" дожали "аграриев" и даже довели счет до разгромного (3:0).

Читайте также Решающий фактор Судакова: Шахтер разгромил Александрию в центральном матче тура

Кривбасс же потерпел вторую неудачу подряд (0:2 от Ингульца), что обострило интригу в битве за еврокубковые места. Полесье догнало криворожан, а Карпаты, Верес и Заря сократили отставание.

Ингулец же благодаря победе подтянулся к Черноморцу, который уступил дома Левому Берегу. Благодаря этому киевляне покинули зону переходных матчей.

В свою очередь вернулась туда Оболонь, хотя ругать команду Шищенко за ничью с Полесьем вряд ли стоит. Продолжает падение Рух, который потерпел третье поражение подряд в УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47 2 Александрия 19 12 5 2 28-16 41 3 Шахтер 18 12 3 3 45-15 39 4 Кривбасс 19 9 4 5 22-18 31 5 Полесье 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпаты 19 8 3 8 23-23 27 7 Верес 19 6 7 6 22-25 25 8 Заря 18 8 1 9 21-22 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22 11 Левый берег 19 5 4 10 10-21 19 12 Колосс 19 3 9 7 13-16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 14 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17 15 Черноморец 19 4 3 12 13-27 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Георгий Судаков (Шахтер) – 10 Алексей Гуцуляк (Полесье) – 9 Артем Бондаренко (Шахтер) – 8 Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 8 Александр Филиппов (Александрия) – 8 Александр Назаренко (Полесье) – 7 Амбросий Чачуа (Карпаты) – 6 Игорь Краснопир (Карпаты) – 6

Стоит знать Генеральный директор Руха Игорь Дедышин покинул клуб после семи лет работы

Расписание 20 тура чемпионата Украины