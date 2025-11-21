Укр Рус
21 ноября, 13:18
Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 13-го тура УПЛ 2025 – 2026

София Кулай
Основные тезисы
  • 13-й тур УПЛ 2025 – 2026 начнется 21 ноября матчем Полтава – ЛНЗ, а завершится 24 ноября игрой Заря – Александрия.
  • Центральный матч тура состоится в Ковалевке, где Колос примет киевское Динамо.

В пятницу, 21 ноября, Украинская Премьер-лиги сезона 2025–2026 возвращается после паузы на матчи сборных. Игровая программа 13-го тура распределена на четыре дня.

Программу нового тура откроет поединок в Кропивницком, где Полтава примет черкасское ЛНЗ. Дебютанту УПЛ выпадет сложная задача сдержать вторую команду турнирной таблицы после 12-ти туров, информирует 24 Канал.

Какое расписание игр 13-го тура УПЛ 2025 – 2026?

Остальные матчи состоятся в другие игровые дни. Центральной игрой тура станет противостояние в Ковалевке, где местный Колос примет чемпиона Украины киевское Динамо.

Также интересный поединок болельщики должны увидеть во Львове, где Карпаты сыграют против харьковского Металлиста 1925.

13-й тур закроет матч между Зарей и Александрией.

  • 21 ноября, 15:30. Полтава – ЛНЗ
  • 22 ноября, 13:00. Карпаты – Металлист 1925
  • 22 ноября, 15:30. Колос – Динамо
  • 22 ноября, 18:00. Оболонь – Шахтер
  • 23 ноября, 13:00. Кривбасс – Верес
  • 23 ноября, 15:30. Полесье – Эпицентр
  • 23 ноября, 18:00. Рух – Кудривка
  • 24 ноября, 18:00. Заря – Александрия

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1. Шахтёр 12 8 3 1 24 – 9 27
2. ЛНЗ 12 7 2 3 12 – 8 23
3. Полесье 12 7 2 3 21 – 8 23
4. Динамо 12 5 5 2 28 – 16 20
5. Кривбасс 12 6 2 4 20 – 19 20
6. Колосс 12 5 4 3 14 – 11 19
7. Заря 12 5 4 3 16 – 12 19
8. Карпаты 12 4 6 2 17 – 15 18
9. Металлист 1925 12 4 5 3 13 – 10 17
10. Вереск 12 4 4 4 11 – 12 16
11. Оболонь 12 4 4 4 11 – 15 16
12. Кудривка 12 4 2 6 15 – 12 14
13. Эпицентр 12 3 0 9 15 – 22 9
14. Александрия 12 2 3 7 11 – 21 9
15. Рух 12 2 1 9 7 – 20 7
16. Полтава 12 1 3 8 11 – 30 6

Как закончился прошедший 12-й тур УПЛ?

  • В предыдущем туре Карпаты минимально обыграли Кривбасс, который почти весь матч играл в меньшинстве после удаления голкипера. Интересно, что Кемкин играет за криворожский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит как раз львовянам.

  • Динамо потерпело второе поражение в этом сезоне, уступив дома ЛНЗ 0:1. Единственный и победный гол в этой встрече забил Евгений Пастух. Бывший футболист киевлян Олег Саленко в интервью Meta негативно прокомментировал поражение подопечных Александра Шовковского. Он признался, что ему стыдно за такую команду перед болельщиками "бело-синих".

  • А вот Шахтер разгромил во Львове Полтаву 7:1.