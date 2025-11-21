Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 13-го тура УПЛ 2025 – 2026
- 13-й тур УПЛ 2025 – 2026 начнется 21 ноября матчем Полтава – ЛНЗ, а завершится 24 ноября игрой Заря – Александрия.
- Центральный матч тура состоится в Ковалевке, где Колос примет киевское Динамо.
В пятницу, 21 ноября, Украинская Премьер-лиги сезона 2025–2026 возвращается после паузы на матчи сборных. Игровая программа 13-го тура распределена на четыре дня.
Программу нового тура откроет поединок в Кропивницком, где Полтава примет черкасское ЛНЗ. Дебютанту УПЛ выпадет сложная задача сдержать вторую команду турнирной таблицы после 12-ти туров, информирует 24 Канал.
К теме УПЛ-2025 – 2026 по футболу: турнирная таблица, результаты матчей и расписание
Какое расписание игр 13-го тура УПЛ 2025 – 2026?
Остальные матчи состоятся в другие игровые дни. Центральной игрой тура станет противостояние в Ковалевке, где местный Колос примет чемпиона Украины киевское Динамо.
Также интересный поединок болельщики должны увидеть во Львове, где Карпаты сыграют против харьковского Металлиста 1925.
13-й тур закроет матч между Зарей и Александрией.
- 21 ноября, 15:30. Полтава – ЛНЗ
- 22 ноября, 13:00. Карпаты – Металлист 1925
- 22 ноября, 15:30. Колос – Динамо
- 22 ноября, 18:00. Оболонь – Шахтер
- 23 ноября, 13:00. Кривбасс – Верес
- 23 ноября, 15:30. Полесье – Эпицентр
- 23 ноября, 18:00. Рух – Кудривка
- 24 ноября, 18:00. Заря – Александрия
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтёр
|12
|8
|3
|1
|24 – 9
|27
|2.
|ЛНЗ
|12
|7
|2
|3
|12 – 8
|23
|3.
|Полесье
|12
|7
|2
|3
|21 – 8
|23
|4.
|Динамо
|12
|5
|5
|2
|28 – 16
|20
|5.
|Кривбасс
|12
|6
|2
|4
|20 – 19
|20
|6.
|Колосс
|12
|5
|4
|3
|14 – 11
|19
|7.
|Заря
|12
|5
|4
|3
|16 – 12
|19
|8.
|Карпаты
|12
|4
|6
|2
|17 – 15
|18
|9.
|Металлист 1925
|12
|4
|5
|3
|13 – 10
|17
|10.
|Вереск
|12
|4
|4
|4
|11 – 12
|16
|11.
|Оболонь
|12
|4
|4
|4
|11 – 15
|16
|12.
|Кудривка
|12
|4
|2
|6
|15 – 12
|14
|13.
|Эпицентр
|12
|3
|0
|9
|15 – 22
|9
|14.
|Александрия
|12
|2
|3
|7
|11 – 21
|9
|15.
|Рух
|12
|2
|1
|9
|7 – 20
|7
|16.
|Полтава
|12
|1
|3
|8
|11 – 30
|6
Как закончился прошедший 12-й тур УПЛ?
В предыдущем туре Карпаты минимально обыграли Кривбасс, который почти весь матч играл в меньшинстве после удаления голкипера. Интересно, что Кемкин играет за криворожский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит как раз львовянам.
Динамо потерпело второе поражение в этом сезоне, уступив дома ЛНЗ 0:1. Единственный и победный гол в этой встрече забил Евгений Пастух. Бывший футболист киевлян Олег Саленко в интервью Meta негативно прокомментировал поражение подопечных Александра Шовковского. Он признался, что ему стыдно за такую команду перед болельщиками "бело-синих".
А вот Шахтер разгромил во Львове Полтаву 7:1.