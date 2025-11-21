Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 13-го тура УПЛ 2025 – 2026

Программу нового тура откроет поединок в Кропивницком, где Полтава примет черкасское ЛНЗ. Дебютанту УПЛ выпадет сложная задача сдержать вторую команду турнирной таблицы после 12-ти туров, информирует 24 Канал.

К теме УПЛ-2025 – 2026 по футболу: турнирная таблица, результаты матчей и расписание

Остальные матчи состоятся в другие игровые дни. Центральной игрой тура станет противостояние в Ковалевке, где местный Колос примет чемпиона Украины киевское Динамо.

Также интересный поединок болельщики должны увидеть во Львове, где Карпаты сыграют против харьковского Металлиста 1925.

13-й тур закроет матч между Зарей и Александрией.

В предыдущем туре Карпаты минимально обыграли Кривбасс, который почти весь матч играл в меньшинстве после удаления голкипера. Интересно, что Кемкин играет за криворожский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит как раз львовянам.

Динамо потерпело второе поражение в этом сезоне, уступив дома ЛНЗ 0:1. Единственный и победный гол в этой встрече забил Евгений Пастух. Бывший футболист киевлян Олег Саленко в интервью Meta негативно прокомментировал поражение подопечных Александра Шовковского. Он признался, что ему стыдно за такую команду перед болельщиками "бело-синих".